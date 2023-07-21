Красников Косьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1841
Мать ребёнка: Красникова Настасия Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Красников Михаил
Мать ребёнка: Красникова Настасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Тит
Мать ребёнка: Красникова Настасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Василий
Мать ребёнка: Красникова Настасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красников Афанасий
Мать ребёнка: Красникова Настасия Михайловна
Смерть
Неизвестно