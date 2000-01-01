Коваленко Игнат Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваленко Игнат Кузьмич

Коваленко Игнат Кузьмич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Коваленко Иван Игнатович

Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Игнатовна

Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Игнатовна

Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синклита Игнатовна

Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close