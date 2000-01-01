Коваленко Игнат Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Коваленко Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Игнатовна
Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Игнатовна
Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синклита Игнатовна
Мать ребёнка: Коваленко Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно