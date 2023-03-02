Салтыков Семен Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалтыков Семен Никитович

Салтыков Семен Никитович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салтыков Никита Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Салтыкова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.10.1883

Дочь: Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Салтыкова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.03.1888

Сын: Салтыков Василий Семенович

Мать ребёнка: Салтыкова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.11.1890

Сын: Салтыков Павел Семенович

Мать ребёнка: Салтыкова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905

Дочь: Серафима Семеновна

Мать ребёнка: Салтыкова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.11.1905

Дочь: Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Салтыкова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.09.1907

Сын: Салтыков Серафим Семенович

Мать ребёнка: Салтыкова Дарья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Дарья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close