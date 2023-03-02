Салтыков Семен Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салтыков Никита Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Салтыкова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
13.10.1883
Дочь: Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Салтыкова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.03.1888
Сын: Салтыков Василий Семенович
Мать ребёнка: Салтыкова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.11.1890
Мать ребёнка: Салтыкова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905
Дочь: Серафима Семеновна
Мать ребёнка: Салтыкова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.11.1905
Дочь: Екатерина Семеновна
Мать ребёнка: Салтыкова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.09.1907
Сын: Салтыков Серафим Семенович
Мать ребёнка: Салтыкова Дарья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно