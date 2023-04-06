Анненкова (Хмырова) Анна Сергеева
Место рождения
Дата рождения01.02.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1910
Рождение ребёнка
03.12.1915
Сын: Анненков Николай Степанович
Отец ребёнка: Анненков Степан Пудович
Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно