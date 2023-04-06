Анненкова (Хмырова) Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненкова (Хмырова) Анна Сергеева

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Место рождения

Гвардейцы, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.02.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Гвардейцы, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.02.1910

Муж: Анненков Степан Пудович

Гвардейцы, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1915

Сын: Анненков Николай Степанович

Отец ребёнка: Анненков Степан Пудович

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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