Апенникова (Пецкова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: Пецков Варсис
Мать: Пецкова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апенников Виктор
Отец ребёнка: Апенников Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апенников Александр
Отец ребёнка: Апенников Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Апенников Виктор
Смерть
Неизвестно