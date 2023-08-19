Апенникова (Пецкова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апенникова (Пецкова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Пецков Варсис

Мать: Пецкова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апенников Виктор

Отец ребёнка: Апенников Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апенников Александр

Отец ребёнка: Апенников Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апенников Виктор

Смерть
Неизвестно
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