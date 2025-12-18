Аксенова (Эдельштейн) Дарья Константиновна
женский, родилась 25.03.1962
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1962
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
20.11.2010
Муж: не указан
Развод
31.10.2012
Муж: не указан