Харсика (Царькова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1957
Сын: Харсика Николай Степанович
Отец ребёнка: Харсика Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Вера Степановна
Отец ребёнка: Харсика Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янута Елена Степановна
Отец ребёнка: Харсика Степан Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харсика Александр Степангович
Отец ребёнка: Харсика Степан Павлович
Смерть
Неизвестно