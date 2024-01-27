Харсика (Царькова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харсика (Царькова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1957

Сын: Харсика Николай Степанович

Отец ребёнка: Харсика Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Вера Степановна

Отец ребёнка: Харсика Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янута Елена Степановна

Отец ребёнка: Харсика Степан Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харсика Александр Степангович

Отец ребёнка: Харсика Степан Павлович

Смерть
Неизвестно
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