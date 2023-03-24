Взведенная (Погребняк) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Взведенная (Погребняк) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погребняк Иван Терентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Взведенный Павел Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Взведенная Олеся Павловна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Взведенный Павел

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