Взведенная (Погребняк) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Погребняк Иван Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Взведенный Павел Павлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Взведенная Олеся Павловна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Взведенный Павел