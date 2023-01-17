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Гуселетов Григорий Васильевич

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Гуселетов Василий

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Гуселетов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Гуселетова Мавра

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Гуселетов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Гуселетова Мавра

Рождение ребёнка
1810

Сын: Гуселетов Афанасий Григорьевич

Мать ребёнка: Гуселетова Мавра

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Гуселетов Максим Григорьевич

Мать ребёнка: Гуселетова Мавра

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Гуселетов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Гуселетова Мавра

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Мавра

Смерть
1817
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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