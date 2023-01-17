Гуселетов Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1817
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Гуселетов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Гуселетов Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Гуселетова Мавра
Рождение ребёнка
1804
Сын: Гуселетов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Гуселетова Мавра
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гуселетов Афанасий Григорьевич
Мать ребёнка: Гуселетова Мавра
Рождение ребёнка
1813
Сын: Гуселетов Максим Григорьевич
Мать ребёнка: Гуселетова Мавра
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гуселетов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Гуселетова Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова Мавра
Смерть
1817