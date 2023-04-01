Сушенковъ Никифоръ Петровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сушенковъ Никифоръ Петровъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1868

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1868

Отец: Сушенковъ Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сушенкова Праскофья Никифоровна

Мать ребёнка: Сушенкова Матрёна Ефимовна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Сушенкова Евфимия Никифоровна

Мать ребёнка: Сушенкова Матрёна Ефимовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сушенковъ Иванъ Никифоровичъ

Мать ребёнка: Сушенкова Матрёна Ефимовна

Рождение ребёнка
01.06.1911

Сын: Сушенко Петр Никифорович

Мать ребёнка: Сушенкова Матрёна Ефимовна

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