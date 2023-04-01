Сушенковъ Никифоръ Петровъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1868
Отец: Сушенковъ Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сушенкова Праскофья Никифоровна
Мать ребёнка: Сушенкова Матрёна Ефимовна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Сушенкова Евфимия Никифоровна
Мать ребёнка: Сушенкова Матрёна Ефимовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сушенковъ Иванъ Никифоровичъ
Мать ребёнка: Сушенкова Матрёна Ефимовна
Рождение ребёнка
01.06.1911
Мать ребёнка: Сушенкова Матрёна Ефимовна