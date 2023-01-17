Добрынин Иван Терентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Добрынин Терентий Клементьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Добрынина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Добрынина Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно