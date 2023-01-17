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Добрынин Иван Терентьевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Добрынин Терентий Клементьевич

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Добрынина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Андреевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Добрынина Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Добрынина Прасковья Андреевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Прасковья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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