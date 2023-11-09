Неизвечтно Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвечтно Неизвестно Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Ева Неизвестно

Мать ребёнка: Якубец Наталья Олеговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Елизавета Неизвестно

Мать ребёнка: Якубец Наталья Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубец Наталья Олеговна

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