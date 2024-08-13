Аксенова (Берестнева) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1877
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
15.02.1877
Бракосочетание
29.10.1897
Рождение ребёнка
05.11.1898
Сын: Аксенов Павел Константинович
Отец ребёнка: Аксенов Константин Егорович
Рождение ребёнка
03.06.1900
Сын: Аксенов Митрофан Константинович
Отец ребёнка: Аксенов Константин Егорович
Рождение ребёнка
15.12.1902
Сын: Аксенов Даниил Константинович
Отец ребёнка: Аксенов Константин Егорович
Рождение ребёнка
20.01.1904
Сын: Аксенов Максим Константинович
Отец ребёнка: Аксенов Константин Егорович