Аксенова (Берестнева) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Берестнева) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1877

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1877

Отец: Берестнев Григорий Спиридонович

Мать: Берестнева (Новикова) Феодора Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
15.02.1877
Бракосочетание
29.10.1897

Муж: Аксенов Константин Егорович

Рождение ребёнка
05.11.1898

Сын: Аксенов Павел Константинович

Отец ребёнка: Аксенов Константин Егорович

Рождение ребёнка
03.06.1900

Сын: Аксенов Митрофан Константинович

Отец ребёнка: Аксенов Константин Егорович

Рождение ребёнка
15.12.1902

Сын: Аксенов Даниил Константинович

Отец ребёнка: Аксенов Константин Егорович

Рождение ребёнка
20.01.1904

Сын: Аксенов Максим Константинович

Отец ребёнка: Аксенов Константин Егорович

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