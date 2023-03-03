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Козлова Прасковья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

26.11.1850

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Козлов Андреян Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Козлов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Козлова Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Козлов Андреян Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Козлов Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1830

Сын: Козлов Ксенофонт Григорьевич

Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Нижнеозёрной крепости 1830
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Григорий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
26.11.1850
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Причина смерти: От продолжительной головной болезни | 55 лет | Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1850
Похороны
29.11.1850
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Николай Добролюбов | Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1850
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