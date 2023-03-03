Козлова Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти26.11.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Козлов Андреян Григорьевич
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Козлов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Козлова Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Козлов Андреян Григорьевич
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Козлов Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1830
Сын: Козлов Ксенофонт Григорьевич
Отец ребёнка: Козлов Григорий Иванович
Метрическая книга Нижнеозёрной крепости 1830
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1850
Причина смерти: От продолжительной головной болезни | 55 лет | Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1850
Похороны
29.11.1850
Священник Николай Добролюбов | Метрическая книга Нижнеозёрной станицы 1850