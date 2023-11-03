Белов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Белова ?

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Тагильцева Филициата Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Анна Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Николай Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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