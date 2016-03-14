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Легоньков Ростислав Алексеевич
Легоньков Ростислав Алексеевич
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
14.03.2016
Пол
Мужской
Отец
Легоньков Алексей Валериевич
1974 г.р.
Мать
Костицына (Едигарова) Евгения Андреевна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2016
Отец:
Легоньков Алексей Валериевич
Мать:
Костицына Евгения Андреевна
Москва
, город федерального значения Москва
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