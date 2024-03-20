Сенникова Анастасия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенникова Анастасия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1989

Пол

Женский

Отец

1961 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1989

Отец: Сенников Владимир Иванович

Мать: Сенникова Ольга Юрьевна

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