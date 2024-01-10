(Даянова) Маися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Даянова) Маися

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

196 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.196

Дочь: Варнавская Гюльнара

Отец ребёнка: Даянов Рафик

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даянов Рафик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даянов Рафик

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