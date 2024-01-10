(Даянова) Маися
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.196
Дочь: Варнавская Гюльнара
Отец ребёнка: Даянов Рафик
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даянов Рафик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даянов Рафик