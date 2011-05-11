Авдюшева (Тюшнякова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдюшева (Тюшнякова) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1951

Пол

Женский

Отец

Около 1922 г.р.

Мать

Около 1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1951

Отец: Тюшняков Николай Максимович

Мать: Тюшнякова Лидия Сергеевна

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