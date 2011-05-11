Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Авдюшева (Тюшнякова) Вера Николаевна
Авдюшева (Тюшнякова) Вера Николаевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1951
Пол
Женский
Отец
Тюшняков Николай Максимович
Около 1922 г.р.
Мать
Тюшнякова (Портнягина) Лидия Сергеевна
Около 1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1951
Отец:
Тюшняков Николай Максимович
Мать:
Тюшнякова Лидия Сергеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия