Галанина Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галанина Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1965

Отец: Галанин Владимир Алексеевич

Мать: Галанина Мария Романовна

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