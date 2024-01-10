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Галанина Елена Владимировна
Галанина Елена Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.1965
Пол
Женский
Отец
Галанин Владимир Алексеевич
1931 г.р.
Мать
Галанина Мария Романовна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1965
Отец:
Галанин Владимир Алексеевич
Мать:
Галанина Мария Романовна
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