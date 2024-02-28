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Громов Валентин Николаевич

Место рождения

Толмачи, Раменская волость, Новоторжский уезд

Дата рождения

1918

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Громов Николай Павлович

Мать: Горяшкина Пелагея Андреевна

Толмачи, Раменская волость, Новоторжский уезд
Смерть
1943
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