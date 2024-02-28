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Громов Валентин Николаевич
Громов Валентин Николаевич
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Древо
Место рождения
Толмачи
, Раменская волость, Новоторжский уезд
Дата рождения
1918
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Громов Николай Павлович
1874 г.р.
Мать
Горяшкина Пелагея Андреевна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Громов Николай Павлович
Мать:
Горяшкина Пелагея Андреевна
Толмачи
, Раменская волость, Новоторжский уезд
Смерть
1943
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