Пронтова (Селиванова) Томара Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронтов Дмитрий
Место жительства
Неизвестно
Республика Белоруссия, г.Могилев
Рождение ребёнка
04.08.1968
Дочь: Капланова (Пронтова) Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Пронтов Дмитрий
Республика Белоруссия, г.Могилев
Рождение ребёнка
22.11.1972
Отец ребёнка: Пронтов Дмитрий