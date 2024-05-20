Пронтова (Селиванова) Томара Семеновна 1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пронтова (Селиванова) Томара Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Селиванов Семен Захарович

Мать: Селиванова Мария Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронтов Дмитрий

Место жительства
Неизвестно
Республика Белоруссия, г.Могилев
Рождение ребёнка
04.08.1968

Дочь: Капланова (Пронтова) Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Пронтов Дмитрий

Республика Белоруссия, г.Могилев
Рождение ребёнка
22.11.1972

Сын: Пронтов Олег Дмитриевич

Отец ребёнка: Пронтов Дмитрий

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