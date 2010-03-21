Кузнецов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1949
Дата смерти21.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1949
Рождение ребёнка
12.09.1975
Сын: Кузнецов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Нина
Рождение ребёнка
03.02.1983
Сын: Кузнецов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Нина
Смерть
21.03.2010