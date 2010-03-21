Кузнецов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1949

Дата смерти

21.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1949

Отец: Лебедев Михаил Иванович

Мать: Москвина Лидия Александровна

Рождение ребёнка
12.09.1975

Сын: Кузнецов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Нина

Рождение ребёнка
03.02.1983

Сын: Кузнецов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Нина

Смерть
21.03.2010
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