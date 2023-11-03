Деревнина Анна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревнина Анна Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Деревин Федор Артемьев

Отец ребёнка: Деревин Артемий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Деревнин Петр Артемьев

Отец ребёнка: Деревин Артемий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Деревин Иван Артемьев

Отец ребёнка: Деревин Артемий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Деревнин Филип Артемьев

Отец ребёнка: Деревин Артемий Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Деревин Семен Артемьев

Отец ребёнка: Деревин Артемий Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревин Артемий Яковлев

Смерть
1794
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