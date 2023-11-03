Деревнина Анна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Деревин Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Деревин Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Деревин Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Деревин Артемий Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Деревин Артемий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794