Krohn (Cox) Winifred Edith — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Krohn (Cox) Winifred Edith

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.12.1929

Муж: Krohn Ronald Adolf

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Krohn Ronald Adolf

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Krohn Ronald Adolf

Смерть
Неизвестно
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