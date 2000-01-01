Krohn (Cox) Winifred Edith
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.12.1929
Муж: Krohn Ronald Adolf
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Krohn Ronald Adolf
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Krohn Ronald Adolf
Смерть
Неизвестно