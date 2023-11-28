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Голубятников (Осипов) Владимир Витальевич
Голубятников (Осипов) Владимир Витальевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1984
Пол
Мужской
Отец
Осипов Виталий Евгеньевич
1964 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1984
Отец:
Осипов Виталий Евгеньевич
Мать: не указана
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