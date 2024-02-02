Вихлянцев Игорь Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1988
Дочь: Яркина Наталия Игоревна
Мать ребёнка: Вихлянцева Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вихлянцева София Игоревна
Мать ребёнка: Вихлянцева Ирина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно