Вихлянцев Игорь Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихлянцев Игорь Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1988

Дочь: Яркина Наталия Игоревна

Мать ребёнка: Вихлянцева Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вихлянцева София Игоревна

Мать ребёнка: Вихлянцева Ирина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вихлянцева Ирина Викторовна

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