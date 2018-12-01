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Бутырин Виталий Валерьевич
Бутырин Виталий Валерьевич
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Древо
Место рождения
Волноваха
Дата рождения
27.07.1979
Дата смерти
?.12.2018
Пол
Мужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1979
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Волноваха
Смерть
?.12.2018
Киев
, Киевский уезд
Похороны
Неизвестно
Волноваха
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