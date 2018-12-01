Бутырин Виталий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутырин Виталий Валерьевич

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Место рождения

Волноваха

Дата рождения

27.07.1979

Дата смерти

?.12.2018

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
?.12.2018
Киев, Киевский уезд
Похороны
Неизвестно
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