Бахарева Акулина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти23.11.1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Болтина Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Бахарев Трофим Осипович
Рождение ребёнка
1731
Сын: Бахарев Герасим Трофимович
Отец ребёнка: Бахарев Трофим Осипович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Бахарев Трофим Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1780