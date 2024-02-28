Бахарева Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева Акулина Ивановна

Место рождения

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

23.11.1780

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Болтина Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Бахарев Трофим Осипович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Бахарев Герасим Трофимович

Отец ребёнка: Бахарев Трофим Осипович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Бахарев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Бахарев Трофим Осипович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Трофим Осипович

Смерть
23.11.1780
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