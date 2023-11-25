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Софронов Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Михаил Егоров (Георгиев)

Мать: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
30.12.1902

Сын: Сафронов Николай Павлович

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
04.10.1904

Дочь: Сафронова Зинаида Павловна

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
07.02.1906

Сын: Сафронов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Александр Павлович

Мать ребёнка: Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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