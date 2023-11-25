Софронов Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Михаил Егоров (Георгиев)
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
30.12.1902
Сын: Сафронов Николай Павлович
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
04.10.1904
Дочь: Сафронова Зинаида Павловна
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
07.02.1906
Сын: Сафронов Алексей Павлович
Мать ребёнка: Анна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Александр Павлович
Мать ребёнка: Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
Неизвестно