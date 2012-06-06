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Сведенцов Евгений Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

20.02.1932

Дата смерти

06.06.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сведенцова Нина Рафаиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сведенцова Нина Рафаиловна

Смерть
06.06.2012
Киров, город Киров, Кировская область
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