Сведенцов Евгений Павлович
Место рождения
Дата рождения20.02.1932
Дата смерти06.06.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сведенцова Нина Рафаиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.2012
Киров, город Киров, Кировская область