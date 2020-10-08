Шершина Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершина Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1972

Сын: Шершин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Ширшин Александр Павлович

Рождение ребёнка
26.07.1979

Дочь: Швыркова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Ширшин Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшин Александр Павлович

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