Шершина Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1972
Сын: Шершин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Ширшин Александр Павлович
Рождение ребёнка
26.07.1979
Дочь: Швыркова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Ширшин Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно