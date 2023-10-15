Косолапова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапова Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1894 ст.

Дочь: Косолапова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Косолапов Иван Гавриилович

Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6772#166 стр 166, запись 116 Восприемник Матрона - девица сестра Косолапову
Рождение ребёнка
19.12.1896

Сын: Косолапов Стефан Иванович

Отец ребёнка: Косолапов Иван Гавриилович

Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6775#82 Стр.82, запись 175
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косолапов Иван Гавриилович

Смерть
Неизвестно
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