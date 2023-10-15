Косолапова Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1894 ст.
Дочь: Косолапова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Косолапов Иван Гавриилович
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6772#166 стр 166, запись 116 Восприемник Матрона - девица сестра Косолапову
Рождение ребёнка
19.12.1896
Сын: Косолапов Стефан Иванович
Отец ребёнка: Косолапов Иван Гавриилович
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6775#82 Стр.82, запись 175
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно