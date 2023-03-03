Никитина Яна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Яна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1983

Отец: Никитин Андрей Викторович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.2008

Дочь: Менщикова Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Менщиков Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
13.01.2013

Сын: Куракин Иван Вячеславович

Отец ребёнка: Куракин Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
11.11.2021

Сын: Куракин Мирон Вячеславович

Отец ребёнка: Куракин Вячеслав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Вячеслав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Менщиков Сергей Владимирович

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