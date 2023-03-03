Никитина Яна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1983
Отец: Никитин Андрей Викторович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.2008
Дочь: Менщикова Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Менщиков Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
13.01.2013
Сын: Куракин Иван Вячеславович
Отец ребёнка: Куракин Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.2021
Сын: Куракин Мирон Вячеславович
Отец ребёнка: Куракин Вячеслав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно