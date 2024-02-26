Евдокея Нестерова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокея Нестерова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Семен Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Степан Архип (Ов)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Евдокея Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Степан Архип (Ов)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Марья Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Степан Архип (Ов)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Агрипена Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Степан Архип (Ов)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Архип (Ов)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно
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