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Баруздин Матвей Ильин

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.08.1833

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1833

Отец: Баруздин Илья Никитин

Мать: Суслова Марфа Никифоровна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.04.1855

Жена: Полосухина Пелагея Адриановна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1858

Дочь: Баруздина Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Полосухина Пелагея Адриановна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1859

Дочь: Баруздина Марья Матвеевна

Мать ребёнка: Полосухина Пелагея Адриановна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1862

Сын: Баруздин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Полосухина Пелагея Адриановна

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1862

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