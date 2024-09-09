Баруздин Матвей Ильин
Место рождения
Дата рождения07.08.1833
Дата смертиПосле 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1833
Отец: Баруздин Илья Никитин
Бракосочетание
25.04.1855
Рождение ребёнка
01.01.1858
Дочь: Баруздина Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Полосухина Пелагея Адриановна
Рождение ребёнка
24.07.1859
Дочь: Баруздина Марья Матвеевна
Мать ребёнка: Полосухина Пелагея Адриановна
Рождение ребёнка
08.09.1862
Мать ребёнка: Полосухина Пелагея Адриановна
Смерть
После 1862