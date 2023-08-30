Лобанова (Иванова) Праскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Иванова) Праскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Лобанов Павел Ефимов

Отец ребёнка: Лобанов Ефим Аксёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Ефим Аксёнов

Место жительства
Неизвестно
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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