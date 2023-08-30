Лобанова (Иванова) Праскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лобанов Павел Ефимов
Отец ребёнка: Лобанов Ефим Аксёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лобанов Ефим Аксёнов
Место жительства
Неизвестно
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно