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Василий Прохоров

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.01.1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1748

Отец: Прохор Григорьев

Мать: Матрона Илларионова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1748 Василия нет МК-1748 01.01.1748 Деревни Михайлова у крестьянина Прохора Григорьева сын Василий ИВ-1749 --- ИВ-1750 Василий 3=1747 ИВ-1751 Василий 7=1744 ИВ-1752 Василий 6=1746 ИВ-1753 Василей 2... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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