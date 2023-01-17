Василий Прохоров
Место рождения
Дата рождения01.01.1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1748
Отец: Прохор Григорьев
Мать: Матрона Илларионова
ИВ-1748 Василия нет МК-1748 01.01.1748 Деревни Михайлова у крестьянина Прохора Григорьева сын Василий ИВ-1749 --- ИВ-1750 Василий 3=1747 ИВ-1751 Василий 7=1744 ИВ-1752 Василий 6=1746 ИВ-1753 Василей 2... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно