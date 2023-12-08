Абжалимова Румия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абжалимов Сягит Рустамович
Отец ребёнка: Абжалимов Рустам Шакирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абжалимова Татьяна Рустамовна
Отец ребёнка: Абжалимов Рустам Шакирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абжалимова Венера Рустамовна
Отец ребёнка: Абжалимов Рустам Шакирович
Бракосочетание
Неизвестно