Абжалимова Румия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абжалимова Румия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абжалимов Сягит Рустамович

Отец ребёнка: Абжалимов Рустам Шакирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абжалимова Татьяна Рустамовна

Отец ребёнка: Абжалимов Рустам Шакирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абжалимова Венера Рустамовна

Отец ребёнка: Абжалимов Рустам Шакирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абжалимов Рустам Шакирович

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