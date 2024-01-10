Минажетдинов Хайдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минажетдинов Хайдар

Место рождения

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.

Дата рождения

13.12.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
26.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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