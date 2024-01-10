Минажетдинов Хайдар
Место рожденияс. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Дата рождения13.12.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Чембилей, Кр.-Октябрьский р-н,Горьковской обл.
Рождение ребёнка
26.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно