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Новиков Александр Алексеевич
Новиков Александр Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.12.?
Пол
Мужской
Отец
Новиков Алексей
Мать
Новикова Матрена Николаевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.12.?
Отец:
Новиков Алексей
Мать:
Новикова Матрена Николаевна
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