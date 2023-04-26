Аксинья Данилова
Место рождениядеревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Данила Иванов
Мать: Федосья
деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Место жительства
1816
деревня Демихово, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
4 семья
Смерть
Неизвестно