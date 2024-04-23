Зайцев Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения01.01.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885
Отец: Фёдор Иудович
Мать: Ефросинья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1885
Бракосочетание
05.11.1910
Жена: Зайцева Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
27.07.1912
Сын: Зайцев Никанор Васильевич
Мать ребёнка: Зайцева Анна Евсеевна
Рождение ребёнка
27.07.1914
Дочь: (Зайцева) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Зайцева Анна Евсеевна