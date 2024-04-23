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Зайцев Василий Фёдорович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

01.01.1885

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1890 г.р.

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1885

Отец: Фёдор Иудович

Мать: Ефросинья Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1885
Бракосочетание
05.11.1910

Жена: Зайцева Анна Евсеевна

Рождение ребёнка
27.07.1912

Сын: Зайцев Никанор Васильевич

Мать ребёнка: Зайцева Анна Евсеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1914

Дочь: (Зайцева) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Зайцева Анна Евсеевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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