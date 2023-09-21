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Хёрнер Йенс Йохан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Отец

1746 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Хёрнер Йохан Петер

Мать: Хёрнер Анне Софи

Смерть
1782
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