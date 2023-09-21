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Хёрнер Йенс Йохан
Хёрнер Йенс Йохан
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1782
Дата смерти
1782
Пол
Мужской
Отец
Хёрнер Йохан Петер
1746 г.р.
Мать
Хёрнер (Борхсениус) Анне Софи
1746 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Хёрнер Йохан Петер
Мать:
Хёрнер Анне Софи
Смерть
1782
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