Буянова (Кудинова) Мелания Евстафьевна
Место рожденияп.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Около 1893
Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1895
Сын: Буянов Александр Егорович
Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буянов Иван Егорович
Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович
п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Смерть
Неизвестно