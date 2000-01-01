Буянова (Кудинова) Мелания Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянова (Кудинова) Мелания Евстафьевна

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Место рождения

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Буянов Даниил Егорович

Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1894

Сын: Буянов Антон Егорович

Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
1895

Сын: Буянов Александр Егорович

Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буянов Иван Егорович

Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Буянов Егор Степанович

п.Ермолово Скопинского р-на Рязанской обл.
Смерть
Неизвестно
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