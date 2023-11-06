Машанова (Нюхлова) Агафья Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машанова (Нюхлова) Агафья Тихонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Агрипина Яковлева

Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев

Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Машанов Петр Тимофеев

Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мавра Тимофеева

Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
1763

Сын: Машанов Ларион Тимофеев

Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
1768

Сын: Машанов Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Машанов Михайло Тимофеев

Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
1775

Сын: Машанов Егор Тимофеев

Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ефросиния Тимофеева

Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машанов Тимофей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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