Машанова (Нюхлова) Агафья Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Агрипина Яковлева
Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мавра Тимофеева
Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ефросиния Тимофеева
Отец ребёнка: Машанов Тимофей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно