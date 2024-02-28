Сухов Федор Никитин
Место рождения
Дата рождения01.02.1777
Дата смерти10.01.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1777
Отец: Сухих Никита Федоров
Мать: Сухова Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Сухов Семен Федоров
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна
Упоминание
1794
17; 2 аршин 1 вершка; лицем смугл, нос средней прямой, волосы на голове русы, глаза кари, говорит порядочно; ис казачьих детей сево ж войска; 1789 декабря; не бывал; не умеет; не бывал; не бывал. Холо... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1801
Сын: Сухов Петр Федоров
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
02.01.1804
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
07.03.1805
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Карташева Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
17.06.1810
Сын: Сухов Иван Федорович
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
24.10.1812
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
24.03.1816
Дочь: Волкова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна
Рождение ребёнка
01.04.1821
Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухова Анна Леонтьевна
Смерть
10.01.1835
57 горячка