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Сухов Федор Никитин

Место рождения

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

01.02.1777

Дата смерти

10.01.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1777

Отец: Сухих Никита Федоров

Мать: Сухова Ирина Никифорова

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Сухов Семен Федоров

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна

Упоминание
1794
17; 2 аршин 1 вершка; лицем смугл, нос средней прямой, волосы на голове русы, глаза кари, говорит порядочно; ис казачьих детей сево ж войска; 1789 декабря; не бывал; не умеет; не бывал; не бывал. Холо... Показать все
Рождение ребёнка
02.06.1801

Сын: Сухов Петр Федоров

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
02.01.1804

Сын: Сухов Василий Федоров

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
07.03.1805

Сын: Сухов Василий 2 Федоров

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Карташева Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
17.06.1810

Сын: Сухов Иван Федорович

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
24.10.1812

Сын: Сухов Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
24.03.1816

Дочь: Волкова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна

Рождение ребёнка
01.04.1821

Сын: Сухов Ассикрат? Федоров

Мать ребёнка: Сухова Анна Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухова Анна Леонтьевна

Смерть
10.01.1835
57 горячка
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