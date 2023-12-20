Барычев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарычев Евгений

Барычев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1964

Дочь: Барычева -Шнейдер Маргарита Евгеньевна

Мать ребёнка: Бырычева Нина Афанасьвна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барычева Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close