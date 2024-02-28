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Другов Степан Алексеевич

Место рождения

Тугутуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Му
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Другов Алексей Герасимович

Мать: не указана

Тугутуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Другов Иосиф Степанович

Мать ребёнка: Другова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Другова Гликерия Степанова

Мать ребёнка: Другова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Другов Ефим Степанович

Мать ребёнка: Другова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
24.08.1908

Сын: Другов Александр Степанович

Мать ребёнка: Другова Евдокия Никифоровна

Тугутуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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