Другов Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Другов Алексей Герасимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Другова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Другова Гликерия Степанова
Мать ребёнка: Другова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Другова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
24.08.1908
Сын: Другов Александр Степанович
Мать ребёнка: Другова Евдокия Никифоровна
Смерть
Неизвестно