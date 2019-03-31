Фахуртдинов Хайдяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФахуртдинов Хайдяр

Фахуртдинов Хайдяр

Место рождения

дер.Новые Чечкабы

Дата рождения

31.03.1952

Дата смерти

08.11.2015

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1952

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

дер.Новые Чечкабы
Рождение ребёнка
01.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новые Чечкабы Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
18.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.11.2015
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close