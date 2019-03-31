Фахуртдинов Хайдяр
Место рождениядер.Новые Чечкабы
Дата рождения31.03.1952
Дата смерти08.11.2015
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1952
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
дер.Новые Чечкабы
Рождение ребёнка
01.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новые Чечкабы Буинского района ТАССР
Рождение ребёнка
18.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.11.2015